Dumfries incalzato da uno streamer catalano | Sono in vacanza!

Durante una serata di relax, Denzel Dumfries si è trovato a dover rispondere alle provocazioni di uno streamer catalano, in un botta e risposta che ha acceso le cronache sportive. Con il suo futuro ancora incerto e la clausola rescissoria internazionale da 25 milioni di euro, il suo nome continua a tenere banco: sarà il Barcellona a conquistarlo? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intrigante vicenda.

Dumfries incalzato da uno streamer catalano nella serata di ieri, che ha provato a stuzzicarlo dopo l’interesse del Barcellona. Ecco il botta e risposta. IN VACANZA – Il futuro di Denzel Dumfries, dopo la rivelazione della clausola rescissoria valida solo per l’estero a partire da 25 milioni di euro, è ritornato ad essere tema caldo. Sul giocatore si è parlato di un interesse del Barcellona nei suoi confronti, anche se ad oggi la società catalana non è andata oltre l’apprezzamento. Intanto, in Spagna già provano a stuzzicare l’esterno olandese. Nella serata di ieri il giornalista streamer Gerard Romero, durante una live su Twitch, invitato dai suoi utenti, ha deciso di chiamare Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Inter-news.it