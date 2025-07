la california riscopre il sangiovese breve storia della rinascita di un vitigno dimenticato negli stati uniti

La California sta vivendo una vera e propria rinascita del Sangiovese, il vitigno simbolo della Toscana, che negli anni Settanta approdò negli Stati Uniti. Dopo decenni di quiete, questa varietà sta finalmente riconquistando il suo ruolo di protagonista, sorprendendo appassionati e critici con vini sorprendenti e di qualità. È un viaggio tra tradizione e innovazione, che promette di regalare nuove emozioni agli amanti del buon vino.

