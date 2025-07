Dixi presenta Samba do Malandro | il suo primo EP tra rap e ritmi brasiliani

Dixi debutta con “Samba do Malandro”, un EP che incanta con una fusione sorprendente tra rap italiano e vibranti ritmi brasiliani. Tra suoni caldi e liriche autentiche, emerge “Guaranà”, pronta a conquistare l’estate 2025. Roma, luglio 2025 – Dixi si afferma come uno dei talenti più promettenti della scena urbana, portando avanti un progetto originale e coinvolgente. Il suo stile unico promette di lasciare il segno nel panorama musicale...

