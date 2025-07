Cala la produzione industriale in Francia a maggio -0,5%

La Francia affronta un calo della produzione industriale a maggio, segnato da un declino dello 0,5% rispetto al mese precedente. Settori chiave come metallurgico, chimico e farmaceutico mostrano segni di rallentamento, influenzati anche dalla contrazione nella manifattura e nelle industrie estrattive ed energetiche. Questa frenata rappresenta un campanello d'allarme per l'economia francese, che si confronta con sfide significative nel mantenere la crescita. È fondamentale monitorare i prossimi dati per capire se si tratta di una tendenza passeggera o di un cambiamento strutturale.

La produzione industriale in Francia è diminuita dello 0,5% a maggio rispetto ad aprile, appesantita dai settori metallurgico, chimico e farmaceutico. Secondo quanto riporta l' Istituto nazionale di statistica e degli studi economici (Insee), anche la produzione manifatturiera è diminuita dell'1%, penalizzata in particolare dalle industrie estrattive, energetiche, idriche e delle apparecchiature elettroniche. La produzione è diminuita anche nell'industria alimentare, nella cokeria e nella raffinazione, ma in misura più moderata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cala la produzione industriale in Francia, a maggio -0,5%

