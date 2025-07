Notorious Pictures i film che vedremo | dalla Magnani secondo Guerritore al cinema d' animazione

Scopri il emozionante mondo di Notorious Pictures, dove il cinema italiano e internazionale si incontrano per offrirti un palinsesto ricco e variegato. Dalla magnifica interpretazione di Magnani al cinema d'animazione, passando per commedie e thriller basati su storie vere come "La camera di consiglio". Il listino 2025/2026 promette un'offerta sempre più sorprendente, consolidando la posizione di leader nel panorama cinematografico. È il momento di immergersi nel futuro del grande schermo.

Il listino 20252026 di Notorious Pictures alterna produzioni italiane e produzioni internazionali. E attenzione a La camera di consiglio, tratto da una storia vera. Commedie, film italiani, titoli internazionali, la proverbiali animazione. Sempre più certezza dell'offerta cinematografica, il listino di Notorious Pictures, presentato da Guglielmo Marchetti, Ceo & Chairman, e da Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Director, riserva diverse sorprese. Presentato nell'assolata Riccione, in occasione di Ciné - Giornate di cinema, il primo titolo che spicca è Anna, biopic dedicato alla figura di Anna Magnani. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Notorious Pictures, i film che vedremo: dalla Magnani secondo Guerritore al cinema d'animazione

