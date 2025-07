Iniziativa CREA per redigere la Carta dei Suoli

La recente iniziativa del CREA per la redazione della carta dei suoli segna un progresso cruciale nella tutela del nostro patrimonio agricolo e biodiversità. Un passo determinante per promuovere un uso più razionale e consapevole del suolo, proteggendo le risorse essenziali per il futuro. Con questa guida, possiamo sperare di affrontare con maggiore efficacia le sfide ambientali e alimentari che ci attendono, garantendo un domani più sostenibile e ricco di opportunità.

"La recente iniziativa del CREA rappresenta un passo avanti fondamentale al fine di mettere a punto uno strumento indispensabile per proteggere e valorizzare l'agricoltura e la biodiversità di fronte ai rischi collegati al consumo di suolo agricolo e ad un suo uso poco razionale": con queste parole il segretario provinciale di Confai Bergamo, Enzo Cattaneo, ha commentato il lavoro che il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura sta realizzando al fine di mettere a punto – entro la metà del 2026 – l'attesa Carta dei suoli d'Italia in scala 1:100.000. Grazie all'utilizzo di nuovi approcci tecnologici e a strumenti di intelligenza artificiale, il nuovo e complesso strumento cartografico offrirà al settore primario una diagnosi completa delle caratteristiche delle diverse aree agricole e permetterà di effettuare, di conseguenza, le migliori scelte colturali in rapporto alla natura dei terreni, razionalizzando l'uso dell'acqua e degli altri fattori di produzione.

