Air France-KLM punta a rafforzare la sua posizione nel Nord Europa, annunciando l'intenzione di aumentare la propria quota in SAS dal 19,9% al 60,5%. Questa mossa strategica, che prevede l'acquisto delle quote di Castlelake e Lind Invest, potrebbe rivoluzionare il panorama aereo scandinavo. Lo Stato danese manterrebbe la partecipazione del 26,4%, garantendo un equilibrio tra interessi pubblici e privati. Il valore dell'investimento "sarà ...

Air France-KLM vuole acquisire la maggioranza di SAS, la compagnia aerea di bandiera di Danimarca, Norvegia e Svezia, passando dall'attuale 19,9% al 60,5%, attraverso l'acquisizione integrale delle quote detenute da Castlelake e Lind Invest. Lo si legge in una nota della compagnia franco olandese. Lo Stato danese manterrebbe la sua quota del 26,4% in SAS e i suoi seggi nel consiglio di amministrazione. Il valore dell'investimento "sarà determinato al momento della chiusura, sulla base degli ultimi risultati finanziari di Sas, compresi l'Ebitda e il debito netto" precisa la nota. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - AirFrance-Klm vuole acquisire il controllo di Sas

