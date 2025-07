Usa Alligator Alcatraz allagata dopo un giorno da inaugurazione | prigione per immigrati irregolari inagibile dopo temporale estivo - VIDEO

Alligator Alcatraz, la prigione temporanea in Florida ideata da Donald Trump per gli immigrati irregolari, sta già affrontando i suoi primi grattacapi. Poco più di un giorno dopo l'inaugurazione, un temporale estivo ha causato un allagamento totale, rendendo la struttura inagibile. I problemi sollevano domande sulla sostenibilità e preparazione di questa controversa iniziativa, che ora si trova al centro di un acceso dibattito pubblico.

Problemi per il centro detentivo temporaneo per gli immigrati irregolari allestita in Florida: dopo un semplice temporale estivo si è completamente allagata Primi problemi per Alligator Alcatraz, la struttura detentiva temporanea per immigrati irregolari voluta da Donald Trump. La prigione, i.

In questa notizia si parla di: immigrati - irregolari - alligator - alcatraz

