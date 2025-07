Francesca Chillemi è incinta per la seconda volta | la conferma in un post Instagram

Francesca Chillemi, splendida ex Miss Italia e attrice amata, ha dato l’atteso lieto annuncio: è in dolce attesa del suo secondo bebè! La conferma ufficiale arriva dai suoi social, dove si mostra radiosa in un elegante abito bianco con dettagli in pizzo, durante il Festival del cinema e della tv di Benevento. Secondo indiscrezioni, l’attrice sarebbe in attesa di un maschietto, un nuovo arrivo che riempirà di gioia la sua famiglia.

Alla fine la conferma è arrivata dalla diretta interessata: la ex Miss Italia, oggi attrice, Francesca Chillemi ha annunciato di essere in attesa del suo secondo bebè postando un carosello di foto della sua partecipazione al Festival del cinema e della tv di Benevento, in cui appare radiosa in un abito bianco con dettagli in pizzo, fasciante, che lascia intravedere la pancia pronunciata. Secondo i bene informati l’attrice sarebbe in attesa di un’altra bambina dopo Rania, avuta nove anni fa con l’ex marito Stefano Rosso, ma sul sesso del nascituro ancora non ci sono conferme da parte di Chillemi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Francesca Chillemi è incinta per la seconda volta: la conferma in un post Instagram

In questa notizia si parla di: francesca - chillemi - conferma - incinta

“Che Dio ci aiuti 8”: la sorpresa di Francesca Chillemi nella clip in anteprima del finale - Scopri l'emozionante anteprima del finale dell'ottava stagione di "Che Dio ci aiuti". In onda giovedì 15 maggio su Rai1, la clip con Francesca Chillemi e il cast promette sorprese e colpi di scena.

Francesca Chillemi diventerà mamma per la seconda volta. Bellissima con il pancione in mostra. Sapete chi è il compagno? ? Vai su Facebook

Francesca Chillemi, incinta, conferma che Viola come il mare 3 si farà, anche se...; Francesca Chillemi incinta, il red carpet con pancino in vista; Francesca Chillemi è incinta: il primo red carpet con il pancione.

Francesca Chillemi, incinta, conferma che Viola come il mare 3 si farà, anche se... - Francesca Chillemi è stata l'ospite d'eccezione, nella giornata di sabato, del BCT Festival di Benevento, annunciando con entusiasmo la terza stagione di Viola come il mare. Da msn.com

Francesca Chillemi incinta: l’attrice sfoggia il pancino sul red carpet - Francesca Chillemi incinta mostra il pancino al BCT Festival: è al sesto mese e aspetta una bimba da Eugenio Grimaldi. Lo riporta msn.com