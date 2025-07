L’indiscrezione Il Terre di Castelli potrebbe dare corpo alla nuova Spal

Un’indiscrezione sorprendente scuote il panorama calcistico modenese: il Terre di Castelli potrebbe prendere forma come la nuova SPAL, partecipando attivamente alla corsa per l’iscrizione della squadra di Ferrara all’Eccellenza. Questa mossa strategica, se confermata, potrebbe rivoluzionare gli equilibri locali e riaccendere le speranze dei tifosi. Resta da vedere come evolverà questa vicenda e quali sorprese riserverà il futuro del calcio in Emilia-Romagna.

C'è un'indiscrezione clamorosa che arriva da Ferrara e irrompe come una bomba nell'estate del calcio modenese. Il gruppo dirigenziale attuale del Terre di Castelli, guidato dal presidente Abdi Ali Aden del gruppo ResinSystem, sarebbe intenzionato a partecipare alla manifestazione di interesse per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di Ferrara al campionato di Eccellenza appena emesso dal Comune estense, dopo la clamorosa cancellazione della Spal per la mancata iscrizione al campionato di C decisa da Joe Tacopina. La dirigenza del Terre potrebbe infatti entrare all'interno del X Martiri, formazione di Porotto, alle porte di Ferrara, che ha una prima squadra in Promozione e un settore giovanile fra i più rinomati della provincia per unire le forze.

