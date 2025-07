Comolli l’ha studiata alla perfezione | ecco la carta per arrivare ad Osimhen | ADL accetta di corsa

Comolli l'ha studiata alla perfezione: ecco la strategia vincente per portare Osimhen a Milano, una mossa che potrebbe rivoluzionare il mercato. Mentre la Juventus entusiasma con il suo nuovo acquisto, l'attenzione si sposta verso un obiettivo ancora più grande, un colpo che farebbe tremare le prospettive future. La partita è aperta, e ogni mossa potrebbe cambiare le sorti di questa stagione emozionante.

La Juventus ha chiuso l'operazione Jonathan David. L'attaccante canadese, classe 2000, ha accettato l'offerta bianconera dopo essersi svincolato dal Lille e si prepara a firmare un contratto quinquennale, valido fino al 2030. Un colpo importante a parametro zero che consente alla Juve di rinforzare il reparto offensivo senza versare un euro per il cartellino, ma con un investimento rilevante sul piano contrattuale.