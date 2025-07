Mattarella a Trumpvincolo transatlantico centrale per pace

per un futuro di stabilità e dialogo tra le nazioni. In un mondo segnato da crisi persistenti, il rafforzamento di questa alleanza rappresenta non solo una strategia condivisa, ma anche un impegno concreto per costruire ponti di pace e sicurezza duraturi. Solo attraverso un fronte unito possiamo affrontare con efficacia le sfide globali e garantire un domani più stabile e prospero.

Di fronte a una congiuntura internazionale caratterizzata da sfide molteplici e complesse, a partire dalle drammatiche situazioni in Ucraina e Medio Oriente, Stati Uniti e Italia condividono l'obiettivo di promuovere percorsi di stabilizzazione e di pace - oggi così compromessi - favorendo la cooperazione e la sicurezza globale. In questo contesto, denso di criticità e tensioni, la perdurante centralità del vincolo transatlantico resta la chiave per affrontarle con efficacia". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per l'Indipendence Day al Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella a Trump,vincolo transatlantico centrale per pace

