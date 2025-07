Leoncavallo il Viminale chiede alle Mamme Antifasciste i 3 milioni di euro pagati per il mancato sgombero

Una vicenda che mette in discussione i confini tra tutela della memoria, impegni civici e responsabilità istituzionali. Il Ministero dell’Interno, dopo aver risarcito il gruppo Cabassi per il mancato sgombero del Leoncavallo, ora chiede alle Mamme Antifasciste di restituire i 3 milioni di euro ricevuti. Una richiesta che accende un dibattito acceso sui valori e le priorità della nostra società. Continua a leggere.

Lo scorso 26 marzo il ministero dell'Interno ha risarcito il gruppo Cabassi per oltre 3 milioni di euro su disposizione della Corte d'Appello di Milano per il mancato sgombero in 30 anni del Leoncavallo. Ora il Viminale chiede indietro i soldi all'associazione 'Mamme Antifasciste' che gestisce il centro sociale di via Watteau. 🔗 Leggi su Fanpage.it