La sindrome di Turner è ereditaria?

Buonasera, e grazie per aver condiviso la sua domanda. La sindrome di Turner è una condizione genetica che interessa le donne e si verifica quando uno dei due cromosomi X è assente o alterato. Spesso non viene trasmessa dai genitori, ma si genera da un'anomalia casuale durante la formazione delle cellule riproduttive. Per approfondire le sue possibilità di concepimento e valutare ogni dettaglio, le consiglio di consultare un genetista specializzato.

Buonasera dottore. Le scrivo perché sull’esame del materiale abortivo relativo alla mia precedente gravidanza non andata a buon fine era indicata la presenza della sindrome di Turner. Poiché vorrei cercare una nuova gravidanza, volevo chiederle se si tratta di una malattia ereditaria e se viene passata all’embrione dai genitori. Grazie L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “La sindrome di Turner è ereditaria?”

In questa notizia si parla di: sindrome - ereditaria - turner - gravidanza

“La sindrome di Turner è ereditaria?” - Buonasera, capisco la sua preoccupazione riguardo alla sindrome di Turner riscontrata nel materiale abortivo.

Villocentesi: che cos'è, a cosa serve, quando si può effettuare e a chi è consigliata; Fertilità e sindrome di Turner, un’analisi tra concepimenti spontanei e donazione di ovociti; 1 su 406 bambini in Italia nasce con una patologia cromosomica che potrebbe essere individuata con un test non invasivo.

Sindrome di Turner: sintomi e diagnosi - La Sindrome di Turner è una patologia genetica che può avere effetti sullo sviluppo delle donne, come una ridotta statura che diventa evidente intorno ai 5 anni. Da leganerd.com

Sindrome di Turner - Definizione, caratteristiche, eziologia - Si stima che il 99% di embrioni e feti con sindrome di Turner vengono abortiti spontaneamente all’inizio della gravidanza ma circa 1 femmina su 2000, vive. microbiologiaitalia.it scrive