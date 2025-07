Missione Mozambico 2025 | il documentario sulle orme di Almerigo apprezzato anche dal cardinale Zuppi

"Missione Mozambico 2025" di Davide Arcuri è un toccante tributo alle avventure di Almerigo Grilz, il giornalista caduto nel cuore del Mozambico nel 1987. Presentato in anteprima al Senato e apprezzato anche dal Cardinale Zuppi, il documentario racconta il viaggio di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin alla scoperta di un angolo di mondo segnato da guerre dimenticate. Un racconto che emoziona e rende omaggio al coraggio di chi ha scritto pagine indelebili della nostra storia.

Si intitola Missione Mozambico 2025 il documentario di Davide Arcuri che, presentato in anteprima nei giorni scorsi nella Sala Koch del Senato, racconta il viaggio di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin nella terra in cui Almerigo Grilz, loro fraterno amico e collega nelle avventure giornalistiche sui fronti delle guerre dimenticate, ha trovato la morte il 19 maggio 1987. "Missione Mozambico 2025", sulle orme di Almerigo Grilz. Il documentario è stato progettato e realizzato grazie all'ostinazione dell'associazione "Amici di Almerigo", che ha portato avanti la lodevole battaglia, culturale e umana, contro la damnatio memoriae del giornalista, il primo inviato di guerra italiano a morire sul campo dopo la fine del secondo conflitto mondiale.

Presentato il documentario “Missione Mozambico 2025”. Sotto quell’albero Almerigo ci aspettava - Sotto quell’albero al cuore del Mozambico, si cela una storia di passione, coraggio e sacrificio. Presentato recentemente il documentario “Missione Mozambico 2025”, un viaggio emozionante nel ricordo di Almerigo Grilz, il giovane giornalista triestino che, 37 anni fa, perse la vita tra fango e pioggia tropicale mentre raccontava la verità.

