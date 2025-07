Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione dei Pozzolis Family si sono separati | L'amore è finito non ridevamo più insieme

La storia d’amore tra Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, noti come i pozzolis Family, si è conclusa dopo anni di complicità e risate condivise. L’annuncio ufficiale a un anno dalla separazione rivela una decisione matura: continuano a collaborare e a crescere i loro figli, Olivia e Giosuè, vivendo in case vicine. Un percorso di crescita personale e professionale che dimostra come anche le relazioni più solide possano evolversi nel tempo. Continua a leggere.

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, il duo comico conosciuto come I Pozzolis Family, si sono separati. L'annuncio a un anno dalla decisione: "Adesso andiamo avanti. Continuiamo a lavorare insieme, a essere genitori, però quell’amore là è finito". Oggi vivono in case separate ma vicine. Sono genitori di due figli, Olivia e Giosuè. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sono - gianmarco - pozzoli - alice

“Uomini e Donne”, Gianmarco e Cristina si sono lasciati dopo la scelta? L’indizio non sfugge ai fan - Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti di Uomini e Donne, hanno lasciato il pubblico sorpreso con la loro scelta.

I Pozzolis si sono separati (nella vita vera): «Non litigavamo mai e già questo era un problema. Ma nemmeno ridevamo più insieme»; Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione dei Pozzolis Family si sono separati: L'amore è finito, non ridevamo più insieme; Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: «Separati da un anno. Mai una lite, ma non ridevamo più insieme».

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: «Separati da un anno» - Insieme da tanti anni, affiatati sul palco e nella vita, ma evidentemente non abbastanza: è finita tra Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, i due ... Lo riporta msn.com

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: «Separati da un anno. Mai una lite, ma non ridevamo più insieme» - Insieme da tanti anni, affiatati sul palco e nella vita, ma evidentemente non abbastanza: è finita tra Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, i due attori comici già protagonisti di ... msn.com scrive