Perché l’atleta Cheyenne Parker-Tyus ha deciso di tenere nascosta la sua seconda gravidanza

Quando la giocatrice della WNBA, la lega femminile di basket, Cheyenne Parker-Tyus ha scoperto di essere incinta del suo secondo figlio, si trovava all’estero, giocava nella lega piĂą importante della Cina e guadagnava lo stipendio piĂą alto della sua carriera, e ha deciso di tenere la notizia per sĂ©. Come ha raccontato l’ atleta a Women’s Health “Non potevo dire alla squadra che ero incinta, era troppo rischioso. Pensavo che mi avrebbero tagliata fuori e rimandata a casa, e che non avrei ricevuto tutto lo stipendio, che era il migliore della mia carriera”. Per molte mamme, quella paura è fin troppo familiare. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it