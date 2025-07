Il caso del caccia F-35 da 130 milioni che da 20 giorni nessuno riesce a spostare | diventato un meme

Un mistero che fa il giro del web: un caccia F-35B da 130 milioni di euro, appartenente alla Royal Navy britannica, è rimasto immobile in pista per ben venti giorni a Thiruvananthapuram, in India. Nessuno riesce a spostarlo e il suo stallo ha rapidamente trasformato la vicenda in un meme globale. Ma cosa si nasconde dietro questa insolita impasse? La risposta potrebbe sorprendere...

