Glovo bonus caldo ai rider sospeso | sindacati discutono con Deliveroo

La polemica sul bonus caldo ai rider si infittisce: Glovo sospende la regola che aumentava il compenso con il rialzo delle temperature e apre un confronto con i sindacati per trovare soluzioni condivise. Parallelamente, si avviano discussioni con Deliveroo su sicurezza e specificità territoriali, come l’ordinanza del Piemonte. Un passo importante verso un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità del settore, facendo emergere la volontà di dialogo e miglioramento.

Glovo sospende la regola del bonus ai lavoratori, bonus che aumentava al salire della temperatura ed avvia un confronto per una trattativa con il sindacato. Confronto anche con Deliveroo con la quale si discuterà di sicurezza sul lavoro e particolari situazioni territoriali come l'ordinanza della regione Piemonte.  Lo spiegano fonti della Felsa Cisl dopo l'incontro con le due piattaforme di consegne con i rider. Il sindacato contestava a Glovo di aver comunicato unilateralmente ai soli lavoratori sia l'attivazione del bonus caldo che le modalità di erogazione. Felsa chiedeva invece di trattare.

Cinque centesimi a consegna per lavorare a 35 gradi. Ecco “il bonus caldo estremo” di Glovo per i rider - introducendo il Bonus Caldo Estremo, Glovo offre ai rider un misero incremento di cinque centesimi per consegna durante le ore più calde dell’estate.

Rider e bonus caldo Glovo, Fratoianni: "con 5 consegne ti puoi comprare 1,5 litri di acqua, sono incazzato di brutto" (Video) Vai su X

Glovo ha annunciato l’introduzione di bonus economici legati al caldo per i rider che, nei prossimi mesi, consegneranno cibo sfidando temperature estreme. «Per una temperatura compresa fra i 32 °C e i 36 °C riceverai un bonus del 2%, fra i 36 °C e i 40 °C u Vai su Facebook

