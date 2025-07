Kyrgios | Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz a Carlos piacciono le ragazze

Nel mondo del tennis, le scelte spesso vanno oltre i numeri e le vittorie sul campo. Nick Kyrgios ha infatti scelto Jannik Sinner come suo preferito rispetto a Carlos Alcaraz, svelando un motivo extratennistico che lascia intuire quanto le passioni e le preferenze personali possano influenzare le decisioni. Ma qual è il vero motivo dietro questa scelta? Scopriamolo insieme.

Nick Kyrgios sceglie Jannik Sinner nel confronto con Carlos Alcaraz nel lungo periodo: il motivo è extratennistico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: kyrgios - sinner - alcaraz - carlos

Nick Kyrgios delira su Sinner: "Dimissioni sospette" - Nick Kyrgios torna a colpire Jannik Sinner, questa volta con accuse sorprendenti. L’australiano, noto per le sue esternazioni a volte provocatorie, ha insinuato comportamenti sospetti nel ritorno di Sinner dopo una lunga assenza.

Mentre a Wimbledon impazza il gossip tra Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, ci pensa Nick Kyrgios a mettere il carico alla vicenda. “Credo sia un triangolo amoroso con Jack Draper” Vai su Facebook

Kyrgios: Sinner avrĂ una carriera migliore di Alcaraz, a Carlos piacciono le ragazze; Kyrgios a sorpresa: Sinner avrĂ una carriera migliore, Alcaraz ama troppo far festa; Kyrgios ora 'tifa' Sinner: Alcaraz pensa alle ragazze, Jannik avrĂ carriera migliore.

Kyrgios: “Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz, a Carlos piacciono le ragazze” - Nick Kyrgios sceglie Jannik Sinner nel confronto con Carlos Alcaraz nel lungo periodo: il motivo è extratennistico ... Segnala fanpage.it

La previsione a sorpresa di Nick Kyrgios a Mouratoglou: "Sinner avrà una carriera migliore di Alcaraz, Carlos ama troppo le donne e far festa" - Nell'ultimo episodio di "All on the table UTS in London" il celebre allenatore Patrick Mouratoglou e l'onnipresente Nick Kyrgios si son chiesti chi ... Secondo eurosport.it