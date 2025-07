Ironheart | tutte le conseguenze che la serie può avere sul MCU

Ironheart sta scuotendo il Marvel Cinematic Universe con colpi inaspettati e rivelazioni sorprendenti. Gli ultimi episodi hanno introdotto nuovi personaggi e potenziali sviluppi che potrebbero cambiare il volto del MCU, aprendo la strada a nuove alleanze e minacce. La scelta di distribuirla in poche settimane sottolinea quanto questa serie possa essere un punto di svolta. Ma quali sono le sue vere conseguenze? Scopriamolo insieme.

Gli ultimi tre episodi di Ironheart hanno riservato un sacco di grandi sorprese, ed ecco quali possono essere le piĂą grandi conseguenze che la miniserie potrĂ avere sul MCU. Non siamo ancora del tutto sicuri del perchĂ© i Marvel Studios abbiano deciso di distribuire Ironheart in sole due settimane. La serie è "Certified Fresh" con l'86% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, e aveva un potenziale notevole per congetture e teorie, soprattutto quando sono iniziati a circolare quegli riferimenti a Dormammu. Questa velocitĂ di fruizione non ha però impedito alla serie di avere potenziali conseguenze sul'MCU in generale.