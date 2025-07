Ruba gioielli per 130mila euro in negozi di Milano e del Pavese | arrestata Agiva tra gentilezza momenti di distrazione e foulard

Una serie di furti audaci e sofisticati scuote il cuore della Lombardia, con una ladra che, tra gentilezza e momenti di distrazione, si infiltra nei negozi di gioielli per rubare preziosi per oltre 130mila euro. La sua abilità nel mescolare cortesia e astuzia ha lasciato tutti senza parole. Ora, la sua storia si conclude con un arresto clamoroso: scopriamo come è stata smascherata questa criminale tra eleganza e inganno.

Milano, 4 luglio 2025 – Tre furti aggravati commessi ai danni di altrettante gioiellerie a Milano e a Dorno, nel Pavese, nel corso dei quali sono stati rubati preziosi per un valore totale di circa 130mila euro. Per questo, una 60enne italiana è finita ai domiciliari in un’operazione congiunta della Polizia di Stato di Milano e dell'Arma dei Carabinieri di Pavia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Milano. I colpi a Milano. Il primo episodio risale al 6 novembre 2024, quando una gioielleria in via Biondi a Milano ha subito un furto. La vittima ha denunciato l’accaduto alla squadra mobile cittadina che ha avviato le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ruba gioielli per 130mila euro in negozi di Milano e del Pavese: arrestata. Agiva tra gentilezza, momenti di distrazione e foulard

