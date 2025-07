La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C | Obiettivo preservare la sicurezza

La Salernitana potrebbe non disputare le partite nel girone sud di Serie C per garantire la sicurezza di giocatori e tifosi. Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha scritto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, evidenziando almeno 7-8 trasferte a rischio "caldo" per i granata. La decisione, ancora in fase di valutazione, mira a tutelare l’incolumità di tutti gli attori coinvolti. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha scritto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza: almeno 7-8 trasferte "calde" per i granata nel girone Sud. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: girone - sicurezza - salernitana - potrebbe

*Serie C, allarme sicurezza: il Questore avvisa la Lega* ? Trasferte ad alto rischio e tifoserie calde: cresce la preoccupazione per il girone Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Salernitana #sicurezza #serie #questore #leg Vai su Facebook

La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C: Obiettivo preservare la sicurezza; Salernitana nel girone B? Il Questore Conticchio: Preservare la sicurezza; Salernitana, ipotesi spostamento nel girone B: la Lega riflette dopo la segnalazione del Questore.

Campionato. Attesa per i gironi. Col caso-Salernitana - Il girone che ormai trapela da settimane è quello che vedrà sfidarsi nel raggruppamento B le seguenti squadre: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Latina, Livorno, Perugia, Pianese, ... Lo riporta msn.com

Salernitana, partita doppia: «La B oppure il girone B» - Non è solo il giorno del ricorso granata al Tar del Lazio («fateci rigiocare i playout con il Frosinone o ripescateci in B a titolo ... msn.com scrive