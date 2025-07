Benevento donna investita da un’auto sulle strisce pedonali

Una giornata che avrebbe potuto essere tranquilla si è trasformata in un attimo di paura a Benevento. Questa mattina, in via Posillipo, una donna di 66 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali all’incrocio con la Chiesa della Madonna delle Grazie. L’intervento tempestivo dei sanitari ha evitato il peggio, ma l’episodio solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade cittadine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Paura stamani in via Posillipo, all'altezza dell'incrocio che conduce alla Chiesa della Madonna delle Grazie, dove una donna di 66 anni è stata investita da una Citroen C3 mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'impatto si è verificato intorno alle 8:30. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava attraversando regolarmente l'incrocio quando l'auto l'ha colpita. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi sul posto e successivamente trasportato la signora in codice giallo all'ospedale 'Fatebenefratelli' di Benevento.

In questa notizia si parla di: donna - investita - auto - strisce

