Che figura… Roberta Bruzzone gaffe in diretta a Ore 14 e subito la reazione del pubblico

In un mondo sempre più connesso, anche un piccolo errore in diretta può scatenare reazioni virali e commenti infuocati. È quanto accaduto durante la puntata del 3 luglio 2025 di Milo Infante, quando Roberta Bruzzone ha commesso una gaffe che ha lasciato tutti sbigottiti. La sua confusione nel trattare il delicato caso di Garlasco ha attirato l’attenzione di migliaia di telespettatori e utenti social, pronti a commentare con ferocia. Ma cosa è successo davvero?

Ore 14 Sera, la gaffe in diretta scatena i social. Durante la puntata andata in onda il 3 luglio 2025 Milo Infante è tornato a parlare anche del delitto di Garlasco. Ed è proprio in questo segmento che si è consumato un momento imbarazzante in studio, subito notato da chi seguiva la trasmissione da casa. I commenti apparsi sui social sono netti: «Ma cosa sta dicendo?», «Confusione totale», «Che figura di .». Si parlava di prove, perizie e testimonianze legate all’omicidio di Chiara Poggi, con la presenza in studio di esperti e consulenti. Un confronto acceso, ricco di dettagli tecnici: si torna sull’impronta 33, sulla posizione del corpo, sulla testimonianza di Stasi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: figura - gaffe - diretta - subito

MONDIALE PER CLUB, INTER RIVER PLATE: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Inter River Plate, 3a giornata gruppo Mondiale per Club 2025:... Vai su Facebook

Capodanno di Rai1, «Teste di c....», la gaffe in diretta diventa virale. Sotgiu e Liorni si scusano; Angelo dei Ricchi e Poveri si scusa dopo la gaffe di Capodanno: Toni sconvenienti e inusuali per me; “Buon anno teste di c...”, su Rai 1 il Capodanno con insulto finale.

Storie Italiane, gaffe in diretta. Eleonora Daniele corre ai ripari - MSN - Nell’ultima parte di Storie Italiane, Eleonora Daniele stava parlando degli Oscar, rivolgendo l’attenzione all’attrice e modella statunitense Isabella Rossellini. Riporta msn.com

Gaffe in diretta a Mattino 4: Federica Panicucci non nasconde l’imbarazzo - MSN - A Mattino 4 un imprevisto ha scatenato il web: il video è diventato subito virale. Scrive msn.com