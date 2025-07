Perché il Glastonbury è ancora il festival da battere

accendersa tra ricordi e aneddoti, sottolineando come il Glastonbury 232 resti ancora il festival da battere. Con la sua lunga storia, lineup eccezionali e atmosfera unica, continua a catturare l’immaginazione di musicisti e appassionati di tutto il mondo, dimostrando che nulla può eguagliare il suo fascino senza tempo. Un evento che, nonostante il passare degli anni, rimane un’icona insuperabile nel panorama musicale mondiale.

Qualche settimana fa ero a Londra, a cena al 5 di Hertford Street, a Mayfair, con alcuni amici, quando si è parlato di Glastonbury. Per chi non lo sapesse, il Glastonbury è un festival musicale attivo da oltre cinquant'anni (i primi headliner sono stati i T. Rex, quando ancora si chiamavano "Tyrannosaurus Rex", intervenuti quando i Kinks hanno disdetto). Si svolge a Worthy Farm, a tre ore di macchina da Londra. La conversazione a cena si è spostata sugli "aiuti" che alcuni commensali avevano intenzione di procurarsi per la maratona di cinque giorni. Era un elenco impressionante di tutto ciò che si poteva immaginare.