CANALE 5 | GRANDE FRATELLO QUASI TUTTO L’ANNO TRA VIP NIP E FORSE DUE CONDUTTORI

Il panorama di Canale 5 sembra attraversare un momento di grande fermento, tra incertezze e anticipazioni che alimentano la curiosità degli spettatori. Tra il ritorno del Grande Fratello, ormai protagonista quasi tutto l’anno, e le nuove strategie di palinsesto, si respira un’aria di attesa per una possibile rinascita. Ma sarà veramente così? Scopriamo insieme quali novità attendono il futuro del canale.

Canale 5 è nel caos o si prepara alla stagione della rinascita? Di sicuro abbondano le indiscrezioni su numeri zero e test che si susseguono ormai da mesi, a partire dal Grande Fratello. Con ben altri ascolti alle spalle, dopo Maria De Filippi almeno come numero di ore in palinsesto a Mediaset c’è il padre dei reality tra doppi appuntamenti serali, strisce daytime e l’H24 su Mediaset Extra. Il prossimo anno vi avevamo parlato dell’idea di un’edizione monstre dall’autunno fin quasi all’estate. Del resto con i numeri fatti da The Couple e dall’Isola dei Famosi quelli del GF sono “oro colato” (cit. 🔗 Leggi su Bubinoblog