Francia il Lione può evitare la retrocessione in Ligue 2 ma c’è un grosso ostacolo! Ecco cosa serve

L'olimpique Lione si trova a un bivio decisivo: per evitare una retrocessione amministrativa e restare in Ligue 1, necessita urgentemente di 100 milioni di euro subito e di altri 200 complessivi. Una sfida che mette a dura prova le finanze e il futuro del club, ma è anche un'opportunità per dimostrare resilienza e determinazione. Ecco cosa serve realmente per mantenere viva la speranza di rimanere tra le grandi del calcio francese.

Francia, al Lione servono 100 milioni subito e 200 totali per evitare la retrocessione amministrativa in Ligue 2 L'Olympique Lione è di fronte a uno snodo cruciale della propria storia recente. Come riportato da L'Équipe, il club francese dovrĂ reperire 200 milioni di euro per evitare la retrocessione amministrativa in Ligue 2, a seguito del .

Francia, il Lione può evitare la retrocessione in Ligue 2 ma c’è un grosso ostacolo! Servono 100 milioni subito e 200 totali - L’Olympique Lione si trova a un bivio fondamentale: per evitare la retrocessione amministrativa in Ligue 2, il club deve raccogliere immediatamente 100 milioni di euro, con un totale di 200 milioni necessari.

Come il Lione è passato da dominare il calcio francese alla retrocessione d'ufficio in Ligue2.

Mentre in Francia la Fédération Française de Football (abbreviata in FFF) che sta per Federazione Calcistica Francese, permette la retrocessione del Lione alla Ligue2, (cioè la serie B francese) per irregolarità debitorie Difatti il Lione ha accumulato debiti p

