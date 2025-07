Scende il prezzo medio benzina al self 1,738 euro al litro

I prezzi dei carburanti continuano a oscillare, offrendo un quadro dinamico per i consumatori. La benzina al self scende a 1,738 euro al litro, mentre il gasolio registra il terzo rialzo consecutivo. I listini dei principali marchi seguono questa tendenza, influenzando le scelte di chi si affida alla pompa quotidianamente. Ma cosa riserveranno le prossime settimane? Restate sintonizzati per scoprire come evolverà il mercato dei carburanti e quali strategie adottare.

Le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere, confermando una tendenza che si protrae ormai da una settimana. Intanto si registra un terzo rialzo consecutivo per la quotazione del gasolio, secondo per la benzina. Movimento al rialzo anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di un centesimo i prezzi consigliati del gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all' Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,738 eurolitro (-2 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,727), gasolio self service a 1,669 eurolitro (-3, compagnie 1,675, pompe bianche 1,659). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scende il prezzo medio, benzina al self 1,738 euro al litro

In questa notizia si parla di: benzina - scende - prezzo - medio

Forti oscillazioni dei prezzi di benzina e diesel: chi scende e chi vede un deciso aumento - Le frequenti oscillazioni dei prezzi di benzina e diesel riflettono l’effetto dell’allineamento delle accise deciso il 14 maggio.

Translate postPerché il petrolio scende ma il prezzo della benzina sale? Le tensioni in Medio Oriente segnano molte oscillazioni sul prezzo al barile del petrolio, che dopo la risposta iraniana agli Stati Uniti è sceso a 69 dollari. Tuttavia, non si abbassa il prezz Vai su X

le tensioni internazionali si riflettono sui prezzi alla pompa: la media della benzina in Italia è di 1,714 euro al litro in modalità self service Vai su Facebook

Scende il prezzo medio, benzina al self 1,738 euro al litro; Benzina, scende il prezzo del petrolio: si riducono i costi del pieno? Lo scenario; Prezzi carburanti ancora più giù: benzina ai minimi dal 2022.

Scende il prezzo medio, benzina al self 1,738 euro al litro - Le medie nazionali dei prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere, confermando una tendenza che si protrae ormai da una settimana. Si legge su ansa.it

Qe, prezzo medio benzina self scende sotto i 2 euro - Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,998 euro al litro (2,001 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,985 e 2,011 euro al litro (no logo 1,991). Segnala ansa.it