Calha in partenza Ederson-Inter si può con le cessioni Ecco il piano

L’Inter si prepara a rivoluzionare la rosa, puntando sulle cessioni per rafforzare il mercato. Oltre al turco, il club guarda con attenzione a Frattesi, Seba Esposito e Stankovic, sperando di ottenere un bottino prezioso che possa aprire nuove opportunità. La strategia è chiara: vendere per investire e costruire una squadra ancora più competitiva. Ora, l’attenzione è tutta rivolta alle uscite, che potrebbero cambiare le sorti della stagione nerazzurra.

Ora la priorità del club è legata alle uscite. Non solo il turco: il tesoretto può arrivare da Frattesi, su cui c’è l’Atletico, Seba Esposito e Stankovic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calha in partenza, Ederson-Inter si può con le cessioni. Ecco il piano

Calha in partenza: Ederson-Inter si può con le cessioni. il tesoretto può arrivare da Frattesi (c'è l'Atletico), Seba Esposito e Stankovic. La Dea non lo farà partire per meno di 50 mln: l'Inter lo sa e non si spaventa; poiché c'è una via praticabile.

#Ederson è il grande obiettivo dell'#Inter in caso di partenza di Hakan #Calhanoglu. L'affare è reso complicato dalle richieste dell'#Atalanta, con i nerazzurri consapevoli della necessità di un sacrificio economico da sopportare.

