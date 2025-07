Raspadori il Napoli non lo svende | fissato il prezzo prime offerte sul tavolo

Il futuro di Giacomo Raspadori al Napoli si decide tra ferme intenzioni e prime offerte sul tavolo. La società partenopea, deciso a valorizzare il suo talento, ha stabilito un prezzo di vendita chiaro e inamovibile. Mentre le trattative si intensificano, resta da capire se arriveranno proposte allettanti che possano convincere tutte le parti coinvolte. La sfida ora è trovare il giusto equilibrio tra valorizzazione e opportunità di mercato.

Il futuro di Giacomo Raspadori potrebbe presto cambiare.

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Il tecnico Giuseppe Iachini ha elogiato l'importanza di Giacomo Raspadori nel Napoli, sottolineando come la sua presenza elevi le prestazioni di Lukaku.

Non solo Beukema, trattativa viva anche per Ndoye: inserito Zanoli.

SKY - Raspadori: il Napoli ha fissato il prezzo. Possibile scambio con Danilo - MSN - Sul portale di SKY Sport si legge: "La Juventus ha bisogno di un attaccante, il Napoli di un difensore. msn.com scrive