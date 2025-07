Le guerre di Almerigo e quel Secolo d’Italia che con lui incontrava i popoli in lotta

Quando si parla di Almerigo Grilz non si può non considerare un vanto, e una grande occasione, quella di aver ospitato nelle pagine del Secolo d’Italia i reportage dell’inviato “spericolato” di guerra nelle zone più calde del mondo. Triestino, segretario carismatico del Fronte della Gioventù e poi appassionato viaggiatore, Grilz è stato l’esempio di vita avventurosa per eccellenza, portata fino alle estreme conseguenze. Dopo aver combattuto politicamente sulle “barricate” della sua amata Trieste, e aver guidato gli studenti, gli universitari e la sua comunità, Almerigo agli inizi degli anni Ottanta sente la chiamata del “mare grande”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le guerre di Almerigo e quel Secolo d’Italia che con lui “incontrava” i popoli in lotta

All'anteprima del film "Albatross", scritto e diretto da Giulio Base, sulla vita del fotoreporter Almerigo Grilz. È stata l'occasione per celebrare un ostinato ricercatore della verità, un fotoreporter che vendeva i suoi servizi al mondo e un patriota coraggioso. Con il s Vai su Facebook

La vita scomoda dei "pazzi italiani" in guerra: storia e passione di Almerigo Grilz - Nel film Albatros, si raccontano vita e sogni di Almerigo Grilz: dalle aspirazioni di gioventù a Trieste fino alla prima linea in Mozambico. Riporta ilgiornale.it

La Russa a mostra reporter guerra, omaggio a Almerigo Grilz - La Russa a mostra reporter guerra, omaggio a Almerigo Grilz Iniziativa della Regione con foto e video a Palazzo Lombardia MILANO , 16 maggio 2025, 17:42 ... Secondo ansa.it