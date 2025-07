Smoke Taron Egerton | Essere produttore non cambia il mio status sul set Io villain per un cinecomic? Forse

Taron Egerton si conferma come protagonista e produttore esecutivo di Smoke - Tracce di fuoco, dimostrando che il ruolo di produttore non cambia il suo status sul set: lui rimane un attore complesso e talentuoso, forse ancora sottovalutato nel panorama cinematografico. Con questa nuova serie targata Apple TV+, Egerton si distingue ancora di più, ribadendo il suo incredibile potenziale. La nostra intervista svela i retroscena di questa avventura.

A prescindere dalla riuscita - ottima - della serie, Smoke - Tracce di fuoco, nuova creatura targata Dennis Lehane arrivata in streaming su Apple TV+ dallo scorso 27 giugno, ha un grandissimo merito (come la precedente Black Bird): ricordare a tutti quanto Taron Egerton sia un attore ingiustamente sottovalutato un po' da tutti. Fin dall'apparizione nel film, Kingsman, che l'ha fatto conoscere al mondo intero, l'attore inglese classe 1989 ha costruito il suo curriculum con grande intelligenza passando attraverso ruoli molto variegati fra loro accumunati dalla bravura sempre crescente dimostrata dal nostro.

Taron egerton smoke episodio 2 spiegazione finale e significato del colpo di scena - La serie Smoke cattura il pubblico con un intreccio ricco di suspense, rivelazioni sorprendenti e personaggi complessi.

La serie thriller prodotta da Apple TV+, intitolata Smoke, ha catturato l'attenzione del pubblico grazie alla sua trama avvincente ispirata a un fatto di cronaca reale. Con protagonisti come Taron Egerton e Jurnee Smollett, la produzione segue le vicende di diver

