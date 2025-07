Gioielli in oro e argento verso la Svizzera | sequestri per oltre 220mila euro

Un'operazione epocale della Guardia di Finanza di Ferrara ha portato al sequestro di gioielli in oro e argento per oltre 220mila euro, smascherando un traffico illecito verso la Svizzera. Un'indagine complessa che mette in luce l'importanza del controllo sulle transazioni transfrontaliere di preziosi e la tutela del mercato legale. La lotta al commercio abusivo di beni di valore si rivela fondamentale per salvaguardare l'economia e i consumatori italiani.

Ferrara, 04 luglio 2025 – Un’importante operazione che ha scoperto un traffico illecito di preziosi. La Guardia di Finanza di Ferrara, al termine di un’articolata attivitĂ diretta dalla locale Procura della Repubblica, ha notificato gli avvisi di conclusione di indagine emessi nei confronti di soggetti che, secondo la tesi investigativa, si sarebbero resi responsabili, in forma associata, delle ipotesi di reato di commercio abusivo di preziosi e riciclaggio. L’asse del traffico tra Ferrara e la Svizzera. Gli accertamenti svolti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Ferrara hanno interessato un imprenditore estense che, con l’ausilio degli altri soggetti coinvolti nelle attivitĂ ritenute illecite, avrebbe impiantato un lucroso traffico di metalli preziosi di provenienza illecita destinati, per la relativa fusione, in territorio svizzero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gioielli in oro e argento verso la Svizzera: sequestri per oltre 220mila euro

