Perché essere un genitore telecronista aiuta i figli a crescere fiduciosi e sicuri di sé

Spesso, quando i bambini affrontano nuove sfide o piccoli imprevisti, i genitori diventano veri e propri telecronisti della loro crescita, commentando con entusiasmo e supporto ogni progresso. Questa tecnica aiuta i figli a sentirsi ascoltati e valorizzati, rafforzando la loro autostima e sicurezza. Essere un genitore telecronista non significa solo parlare, ma accompagnare, condividere emozioni e stimolare il loro senso di autonomia. In questo modo, si costruisce un rapporto solido e fiducioso, fondamentale per lo sviluppo dei più piccoli.

Districarsi nel mondo della genitorialità oggi, con i mille consigli e pareri diversi che vengono dati, è tutt'altro che semplice, e bisogna dire, prima di tutto, che non esistono regole universali né bacchette magiche per crescere figli sicuri di sé ed educati. Detto ciò, esperti ed esperte consigliano svariate tecniche per sviluppare fiducia e autostima nei bambini, una delle quali è essere un genitore "telecronista". Spesso, quando i bambini si comportano bene o compiono un gesto positivo, l'istinto è quello di lodarli con frasi generiche come "Bravo!" o "Ben fatto!". Ma per un bambino di 4 o 5 anni, che senso ha sentirsi dire "sei stato bravo"? Bravo a fare cosa? Secondo quale criterio? Proprio per questo motivo la parental coach Chelsey Hauge Zavaleta, esperta in neuroscienze, ha condiviso su Instagram un consiglio alternativo: fare la telecronaca delle azioni dei figli.

