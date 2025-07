Faida familiare a colpi di fucili e coltelli | due arresti per tentato omicidio

Una faida familiare esplode in una notte di violenza a colpi di fucili e coltelli, lasciando un segno indelebile nella comunità di San Vito dei Normanni. I carabinieri hanno arrestato madre e figlio, C.P. e C.A., per tentato omicidio, segnando un episodio drammatico che mette in luce le tensioni insanabili e il fragile equilibrio tra le mura domestiche. La vicenda si è conclusa con due persone sotto arresto, ma lascia dietro di sé interrogativi dolorosi sulla natura dei conflitti familiari.

Durante la notte scorsa, i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria C.P. 54 anni e C.A. 19 anni, padre e figlio, ritenuti responsabili.

