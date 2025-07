Arriva sentenza Corte di giustizia europea sui Paesi sicuri | potrebbe riaprire i centri in Albania

L’attesa è finita: la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui paesi sicuri potrebbe rivoluzionare le politiche migratorie, riaprendo i centri in Albania. Il governo italiano attende con trepidazione il pronunciamento, previsto per il primo agosto, che potrebbe permettere a Gjader di tornare operativa al massimo regime, offrendo nuove prospettive di gestione e collaborazione in questa delicata fase.

Il governo è in attesa di questo pronunciamento, previsto per il primo agosto, per rimettere in funzione a pieno ritmo Gjader.

