Dalla Turchia | ‘Calhanoglu incontrerà Marotta e gli chiederà la cessione’

Il futuro di Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Dalla Turchia, nuovi aggiornamenti: il numero 20 dell'Inter pronto ad incontrare Beppe Marotta per farsi cedere. CASO – La telenovela Hakan Calhanoglu fatica a placarsi. Il futuro del centrocampista nerazzurro è fortemente in bilico, dopo l'esplosione del caso avvenuta lunedì sera al post di Inter-Fluminense, con Lautaro Martinez prima e il presidente Beppe Marotta poi a tirare le orecchie al regista. All'indomani, poi il comunicato dello stesso giocatore contro il capitano e lo stesso presidente. Insomma, si tratta di una rottura praticamente quasi definitiva, nonostante si parli di una telefonata tra Lautaro e Calhanoglu per fare un po' di chiarezza.