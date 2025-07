Forte boato a Roma esplosa pompa di benzina | almeno 10 feriti 8 sono agenti

Un forte boato ha scosso Roma questa mattina, quando un'esplosione in un deposito di gas Gpl in via dei Gordiani ha provocato almeno dieci feriti, tra cui otto agenti di polizia. L'evento ha causato auto incendiate e una colonna di fumo visibile in tutta la città, gettando nel panico residenti e passanti. La scena di devastazione continua a suscitare preoccupazione e domande sulla sicurezza pubblica.

