Nico Gonzalez Juve futuro più che mai in bilico | lui vorrebbe restare in caso di cessione il club lo sostituirebbe così La strategia

Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus rimane avvolto nell’incertezza, tra speranze e delusioni. Nonostante il desiderio di restare, la strategia del club potrebbe portare a una cessione che cambierebbe gli equilibri di mercato, con un piano preciso per sostituirlo. Restate con noi per scoprire le ultime novità sulla possibile evoluzione della stagione bianconera.

dei bianconeri. Il futuro di Nico Gonzalez alla Juve è ancora incerto dopo una stagione che, a conti fatti, non ha soddisfatto le aspettative. L’attaccante argentino, che era arrivato con grandi speranze, non è riuscito a imporsi come titolare fisso, e la sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante ciò, come riportato da Tuttosport, Gonzalez spera ancora di restare alla Juve e di ritrovare spazio nel progetto di Igor Tudor. Le difficoltà della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, futuro più che mai in bilico: lui vorrebbe restare, in caso di cessione il club lo sostituirebbe così. La strategia

Nico Gonzalez Juve, l’argentino scalpita! E spunta il gesto con Scanavino alla Continassa. Retroscena - Nico Gonzalez è pronto a brillare con la maglia della Juve! L'argentino, entusiasta, ha fatto il suo ingresso alla Continassa, cogliendo l'occasione per una stretta di mano con l'ad Maurizio Scanavino.

«Yildiz è il punto fermo della Juve, su di lui non si discute. » Al di là del giovane turco, tutto il reparto offensivo bianconero è in piena evoluzione. L'arrivo di Jonathan David rappresenta solo la prima mossa concreta: a parte Yildiz, nessun altro attaccante può s

Nico Gonzalez è alla Juve è un flop: il suo futuro a Torino è in bilico e può essere ceduto già in estate - MSN - L'articolo Nico Gonzalez è alla Juve è un flop: il suo futuro a Torino è in bilico e può essere ceduto già in estate sembra essere il primo su Labaro Viola. Riporta msn.com

Juve, si lavora per Gonzalez: la Fiorentina vorrebbe McKennie, ma non come contropartita - L'interesse della Fiorentina per McKennie è concreto, ma preferisce una trattativa in contanti per Gonzalez. Come scrive it.blastingnews.com