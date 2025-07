Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante boato sentito in tutta la città | tre poliziotti e un vigile del fuoco feriti

Una potente esplosione scuote Roma, facendo tremare l'intera città con un boato che si è sentito anche all’Eur. L’incidente, avvenuto alle 8:25 in un deposito di gas e carburante, ha provocato ferite tra tre poliziotti e un vigile del fuoco. Sul luogo dell’emergenza sono immediatamente accorsi i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre la città si chiede cosa abbia causato questa drammatica deflagrazione.

L'allarme è scattato alle 8.25. Boato in tutta la Capitale, anche all'Eur. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.

