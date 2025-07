Roma ospita il 25° Summit Globale del WTTC | il cuore del turismo mondiale batte in Italia

Roma si prepara a conquistare il centro del mondo del turismo, ospitando dal 28 al 30 settembre 2025 il 25° Global Summit del WTTC. Un’occasione unica che riunirà ministri, CEO e leader del settore per plasmare il futuro dei viaggi e dell’ospitalità. La Città Eterna si conferma così come la capitale indiscussa dell’innovazione e della crescita turistica globale, aprendo nuove prospettive e opportunità per tutti gli operatori del settore.

Dal 28 al 30 settembre 2025, Roma diventa capitale del turismo globale accogliendo il 25° Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), l'evento internazionale più atteso dal settore dei viaggi e dell'ospitalità. L'appuntamento si terrà presso l'Auditorium Parco della Musica, con la partecipazione di ministri del turismo, CEO di aziende globali, leader del

In questa notizia si parla di: turismo - roma - summit - globale

