Esplosione in un distributore a Roma Est | ci sono feriti

Una potente esplosione ha scosso Roma Est, provocando panico e preoccupazione tra i residenti. Poco dopo le 8 di venerdì mattina, un’onda di shock si è diffusa da un distributore di benzina e GPL in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si temono feriti e danni ingenti. La città si stringe attorno alle vittime mentre le indagini proseguono.

Una forte esplosione ha scosso Roma Est. Poco dopo le 8 di venerdì mattina, una deflagrazione si è verificata in un distributore di benzina e gpl in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino. Il boato è stato avvertito in molti quartieri della Capitale, da Pigneto a Monteverde, fino a Ciampino e una densa colonna di fumo si è alzata ed è visibile a chilometri di distanza. Secondo le prime informazioni, l’esplosione sarebbe stata causata dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto. Oltre 200 le chiamate ai numeri d’emergenza e ci sarebbero diversi feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Esplosione in un distributore a Roma Est: ci sono feriti

In questa notizia si parla di: esplosione - distributore - roma - sono

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su X

