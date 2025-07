Forever Ago di Pierluigi Lucadei | 25 album che hanno segnato il primo quarto di secolo

Esce per Galaad Edizioni "Forever Ago" di Pierluigi Lucadei, un affascinante viaggio tra i 25 album che hanno segnato il primo quarto di secolo del Duemila. Un’opera appassionata e approfondita, tra analisi critica e ricordi personali, che rende omaggio alla musica come forma di resistenza culturale in un’epoca di trasformazioni profonde. Immergetevi in queste pagine e scoprite come la musica abbia plasmato i nostri anni, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva.

Un viaggio nella musica del Duemila attraverso venticinque dischi indimenticabili. Esce per Galaad Edizioni Forever Ago. Un quarto di secolo in venticinque album, il nuovo libro di Pierluigi Lucadei, critico musicale e firma di riviste come Blow Up. Un'opera intensa, tra analisi, memoria personale e passione, che celebra l'album come atto di resistenza culturale nell'epoca.

