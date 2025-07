Roma aggressione razzista a bordo di un autobus | 4 misure cautelari

Un episodio inquietante di razzismo e violenza ha scosso il cuore di Roma, quando quattro persone sono state colte in flagrante per aver aggredito un passeggero libico su un autobus nel centro storico. La reazione delle forze dell’ordine è stata immediata: i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma, in un gesto deciso contro l’odio e la discriminazione, dimostrando che la legge e i valori civili restano saldi.

A bordo di un autobus nel centro di Roma si sono avvicinati a un passeggero libico, lo hanno accerchiato, insultandolo e minacciandolo con frasi come “ negro di merda, ti uccido, so dove abiti, ti vengo ad uccidere a casa tua”, poi lo hanno aggredito prendendolo a calci e pugni, infine gli hanno rubato orologio e telefono. I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno eseguito misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura capitolina, nei confronti di quattro giovani: uno di loro, un 21enne, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e altri tre, tra i 19 e i 20 anni, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora con divieto di lasciare l’abitazione nell’arco notturno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, aggressione razzista a bordo di un autobus: 4 misure cautelari

