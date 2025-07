Centocelle il momento dell’esplosione al distributore | gravi danni e feriti

Un'esplosione devastante al distributore di benzina di Via dei Giordiani a Centocelle ha sconvolto la comunità, provocando gravi danni e feriti. La deflagrazione, forte e improvvisa, si è diffusa nel cuore di Roma, lasciando dietro di sé un segno indelebile. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’evento ricorda quanto sia importante la sicurezza nei luoghi pubblici. Restiamo aggiornati per scoprire cosa si nasconde dietro questa tragedia.

Una forte esplosione con successivo incendio si è verificata nelle prime ore della mattina nel distributore di benzina di Via dei Giordiani al Prenestino, Roma. La deflagrazione, ripresa da questo video postato su X, è stata sentita a chilometri di distanza e ha provocato gravi danni alle strutture circostanti oltre che causare il ferimento di diverse persone. Secondo quanto ricostruito, l'incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna di alimentazione dell'impianto: nel momento dell'intervento si sarebbe verificata l'esplosione. Tra i feriti ci sono vigili del fuoco, volontari e agenti delle forze dell'ordine che erano accorsi sul posto dopo la segnalazione dell'incidente (video tratto da X).

