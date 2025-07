Ederson-Inter sogno impossibile? CorSport | o si rimanda al 2026 o loro due devono andarsene

L'Inter si trova di fronte a una vera e propria rivoluzione nel centrocampo: tra sogni irraggiungibili come Ederson dell'Atalanta e decisioni difficili sul futuro dei suoi protagonisti, il club nerazzurro si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Con l'incertezza su Calhanoglu e una strategia che spazia dal Sudamerica all'Europa, la dirigenza lavora con determinazione per costruire una squadra vincente. Ma quali passi concretamente si stanno facendo?

Ederson Inter sogno impossibile? CorSport: o si rimanda al 2026 o loro due devono andarsene. Come si può arrivare al brasiliano dell’Atalanta. Il calciomercato Inter pianifica il futuro del suo centrocampo e, con il destino di Hakan Calhanoglu ancora in bilico, valuta profili diversi per classe e costi. La dirigenza nerazzurra lavora su un doppio binario: da un lato una pista concreta ma complessa che porta in Sudamerica, dall’altro un sogno di mercato che richiederebbe un’importante doppia cessione per diventare realtĂ . Richard Rios: talento, prezzo e forte concorrenza. Il primo nome sulla lista è quello di Richard Rios, talentuoso centrocampista classe 2000 del Palmeiras. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson-Inter sogno impossibile? CorSport: o si rimanda al 2026 o loro due devono andarsene

