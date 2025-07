Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante | incendio non ancora spento Feriti otto poliziotti e un vigile del fuoco

Un'esplosione devastante scuote Roma: un deposito di gas e carburante esplode alle prime luci del mattino, lasciando dietro di sé un quadro di caos e distruzione. Con 160 feriti, tra cui otto poliziotti e un vigile del fuoco, l’incendio si propaga ancora, mentre i danni ai palazzi circostanti testimoniano la portata della tragedia. La città si stringe nel dolore, mentre le forze dell’ordine cercano di domare le fiamme e fare chiarezza sull’accaduto.

Lo scoppio, alle 8 e 18, sentito distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Danni ai palazzi circostanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione a Roma in un deposito di gas e carburante: incendio non ancora spento. Feriti otto poliziotti e un vigile del fuoco

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - deposito - carburante

Esplosione a Roma, boato all’alba al Prenestino: colonna di fumo e diversi feriti. Evacuata la zona - Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina, alle prime luci dell'alba, provocando un boato assordante e una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Esplosione a Roma, scoppia un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani 32: gente in fuga. Boato udito in tutta la città. Otto poliziotti e un vigile del fuoco feriti; Roma, il momento dell'esplosione del deposito di gas e carburante; L'istante dell'esplosione a Roma: il boato assordante, l'incendio, le sirene.

Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Diversi ustionati e feriti - Un'esplosione a un deposito di gas e carburante in via dei Gordiani, in zona Prenestino a Roma, ha provocato un grosso incendio. Riporta msn.com

VIDEO| Esplode distributore di carburante, trema tutta Roma: ci sono feriti - Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, l’incidente sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa da una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione ... dire.it scrive