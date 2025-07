Shock Inter il titolarissimo segue Inzaghi all’Al Hilal | offerta monstre Marotta ci pensa

L’Inter si trova di fronte a un’offerta monstre dall’Al Hilal per il suo titolarissimo, Simone Inzaghi pronto a perdere uno dei suoi uomini più fedeli. Marotta è al lavoro per trattare e valutare questa occasione che potrebbe scuotere il cuore nerazzurro. Tra rimpianti e sogni interrotti, l’ombra del recente passato influenza ogni decisione, ma la vera sfida è decidere se lasciar andare o resistere. Alla fine, tutto dipenderà dalla volontà di cambiare rotta e dalle ambizioni future del club.

Offerta monstre dall'Al Hilal di Simone Inzaghi per il titolarissimo dell'Inter. L'ex tecnico non demorde e vuole uno dei suoi fedelissimi in Arabia Saudita. E Marotta ci pensa. Un rimpianto per ogni competizione affrontata. Dalla Supercoppa alla Coppa Italia passando per il Mondiale per Club. Ma le scottature più atroci rimangono quelle causate dal campionato perso di un solo punto e della finale di Champions League terminata in tragedia sportiva. La sensazione che sia finito un ciclo è forte in casa Inter, non solo per l'annata terminata, per dirla alla Mourinho, con " zero tituli ", ma per tutto ciò che è accaduto dall'indomani della disfatta di Monaco fino ad oggi.