Selvaggia Lucarelli vuota il sacco | ecco tutti i tradimenti di Cruciani e perché lui non la nomina mai

Selvaggia Lucarelli ha deciso di rompere il silenzio, svelando i motivi dietro il silenzio di Cruciani e rivelando dettagli inediti sui suoi tradimenti e sul suo passato. Con la sua consueta ironia e sincerità, la giornalista mette in discussione i motivi per cui il noto speaker radiofonico evita di nominarla ancora oggi. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda e perché la verità sta finalmente venendo a galla.

Selvaggia Lucarelli ha deciso di raccontare un retroscena del suo passato che ha fatto subito il giro del web. Con il suo consueto mix di ironia e pungente sincerit√†, la giornalista ha svelato un episodio inedito legato al suo breve flirt con Giuseppe Cruciani, noto speaker radiofonico de La Zanzara. Una storia che risale a pi√Ļ di dieci anni fa ma che, a quanto pare, ha lasciato strascichi: lui, ancora oggi, si rifiuta di nominarla pubblicamente. E dietro questa scelta, secondo Selvaggia, ci sarebbe una ragione ben precisa che ha a che fare con un ‚Äúbug‚ÄĚ tecnologico. e qualche messaggio compromettente. 🔗 Leggi su Donnapop.it ¬© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli vuota il sacco: ecco tutti i tradimenti di Cruciani e perch√© lui non la nomina mai

In questa notizia si parla di: selvaggia - lucarelli - cruciani - vuota

Il legame tra Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo - Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo, un matrimonio che ha segnato il passato e si ripresenta nel presente.

Selvaggia Lucarelli vuota il sacco: tutti i dettagli della storia con Cruciani Vai su Facebook

Selvaggia Lucarelli svela i tradimenti di Cruciani: Presa per il c*** spudoratamente, ho letto i messaggi; Selvaggia Lucarelli smaschera Giuseppe Cruciani: ‚ÄúCorna e Twitter, ecco perch√© ci lasciammo‚ÄĚ; Selvaggia Lucarelli vuota il sacco: ecco tutti i tradimenti di Cruciani e perch√© lui non la nomina mai.

Selvaggia Lucarelli svela i tradimenti di Cruciani: "Presa per il c*** spudoratamente, ho letto i messaggi" - I due hanno avuto una frequentazione 13 anni fa, finita per l'infedeltà di lui. today.it scrive

Selvaggia Lucarelli spiffera tutto su Cruciani: ‚ÄúCorna e Twitter, ecco perché ci lasciammo‚ÄĚ - La giurata di Ballando ha svelato nel suo blog un retroscena clamoroso sul rapporto con lo speaker radio. Lo riporta libero.it